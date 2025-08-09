زلزال قوي يضرب كامتشاتكا.. عشرات الهزات الارتدادية والجهود مستمرة لإيواء المتضررين

تشهد شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية استمرارًا ملحوظًا للهزات الارتدادية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الإقليم بقوة بلغت 8.8 درجة على مقياس ريختر في 30 يوليو الماضي، وهو أقوى زلزال في المنطقة منذ عام 1952.

وسجل علماء الزلازل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43 هزة أرضية ارتدادية، تنوعت شدتها، وكان من بينها هزة شعر بها سكان المناطق السكنية في الإقليم، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي لا سيما مع استمرار النشاط الزلزالي المكثف.

وتواصل مراكز الإيواء المؤقتة في مدينتي بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي وفيليوتشينسك استقبال وإيواء السكان المتضررين، حيث أقام 61 شخصًا فيها خلال اليوم الماضي، في ظل استمرار الجهود الحكومية لتوفير بيئة آمنة للمتضررين.

ويعمل فريق الإنقاذ المتخصص من وزارة الطوارئ الروسية بشكل مستمر، ليس فقط على الجوانب المادية، بل ويشمل الدعم النفسي حيث يقدم أخصائيو علم النفس التابعون للوزارة الدعم المعنوي والنفسي للمتضررين، في محاولة للتخفيف من الآثار النفسية الناجمة عن الزلزال والهزات المستمرة.

يُذكر أن الزلزال القوي الذي ضرب كامشاتكا تسبب في هزات بلغت قوتها حتى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية المجاورة، مما يؤكد اتساع دائرة تأثير هذا الحدث الطبيعي الكبير في المنطقة.

وكامتشاتكا، الواقعة في أقصى شرق روسيا، تعد من المناطق النشطة جيولوجيًا، وتتعرض بين الحين والآخر لنشاط زلزالي نتيجة التقاء الصفائح التكتونية، هذا الزلزال القوي والهزات الارتدادية التي تلتته، تضع المنطقة تحت مراقبة دقيقة من السلطات المختصة وعلماء الزلازل، وسط تحذيرات متواصلة للسكان لاتخاذ كافة إجراءات السلامة الممكنة.