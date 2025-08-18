مذكرة تفاهم قادمة لربط ليبيا بشبكات الاتصالات الإفريقية

عقدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، بمقرها في طرابلس مع أعضاء اللجنة العليا المشتركة لمشروع ممري العبور: ليبيا – إفريقيا.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة مدير عام الإدارة العامة لشؤون التنظيم، مهندس رياض الزيتوني، ومدير عام الإدارة العامة لتطوير قطاع الاتصالات، دكتور عبد القادر جمعة الزليطني، بينما مثل اللجنة العليا رئيس مصلحة النقل البري، مهندس أحمد أبوودن، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، مهندس رضوان النفاتي، وعضو مجلس إدارة المحفظة، الأستاذ خليفة الشيباني.

وناقش الاجتماع دور الهيئة كطرف أساسي في تنفيذ المشاريع السيادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، بما يتوافق مع أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية 2023–2027، وخاصة الهدف الخاص بتهيئة ليبيا لتصبح مركز عبور دولي للاتصالات والمعلوماتية عبر القارة الأفريقية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين الطرفين، تُعد بمثابة مظلة عمل لتنفيذ مختلف مراحل المشروع الوطني الهام.