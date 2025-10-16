اتفاق ليبي أوروبي لتعزيز التعاون وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم

صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، بأن مسؤولين أوروبيين وليبيين اجتمعوا مؤخراً لمناقشة ملف الهجرة، حيث تم الاتفاق على “تركيز جهود إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم الأصلية”.

وأوضح أورلاندو في منشور له على منصة “إكس”، أن الاجتماع السابع للبعثة الفنية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا المعنية بالهجرة وإدارة الحدود القائمة على الحقوق، شهد حضور مسؤولين من مفوضية الاتحاد الأوروبي، والإدارة العامة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبية، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، وعملية “إيريني”.

وشمل الوفد الليبي ممثلين عن طرابلس وبنغازي، وتم الاتفاق على مواجهة التحديات المشتركة بطريقة “منسقة وفعالة وقانونية وإنسانية”، وإدارة الحدود البرية في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز المعايير الدولية في عمليات البحث والإنقاذ. كما ناقش الاجتماع مسار التقدم والتحديات في حوكمة الهجرة وعودة المهاجرين، والتحقيق في تهريب البشر ومكافحته، وحماية المهاجرين واللاجئين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

وأشار أورلاندو إلى أن المسؤولين الليبيين زاروا للمرة الأولى وكالة الحدود وحرس السواحل الأوروبية “فرونتكس” في وارسو ببولندا، لمناقشة معايير التعاون وسبل تعزيز إدارة الحدود.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا ما تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، حيث أن نحو 90% من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا.

وأضافت المنظمة أن نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي تم اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير وحتى أغسطس، بينهم نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا.

وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية.

ودعت المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال، في ظل استمرار ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.