639 حالة حروق وإصابات بآلات حادة بمدينتي طرابلس ومصراتة خلال عيد الأضحى

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن مستشفى جراحة الحروق والتجميل بالعاصمة طرابلس، استقبل 420 حالة حروق نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم شواء اللحوم، وإصابات نتيجة الاستخدام الخاطئ وعدم الحرص والانتباه عند استخدام الآلات الحادة في عمليات ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت لحالات الإصابة والحروق بلغ 150 عملية جراحية، تم إيواء 6 حالات منها بقسمي العناية الفائقة والحروق نتيجة تعرضها لحروق بنسب متفاوتة، فيما غادرت باقي الحالات المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.