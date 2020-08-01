639 حالة حروق وإصابات بآلات حادة بمدينتي طرابلس ومصراتة خلال عيد الأضحى

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن مستشفى جراحة الحروق والتجميل بالعاصمة طرابلس، استقبل 420 حالة حروق نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم شواء اللحوم، وإصابات نتيجة الاستخدام الخاطئ وعدم الحرص والانتباه عند استخدام الآلات الحادة في عمليات ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت لحالات الإصابة والحروق بلغ 150 عملية جراحية، تم إيواء 6 حالات منها بقسمي العناية الفائقة والحروق نتيجة تعرضها لحروق بنسب متفاوتة، فيما غادرت باقي الحالات المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.
كما استقبل قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المباركة، 219 حالة أصيبت بجروح بسيطة ومتوسطة نتيجة لاستخدام آلات حادة.
هذا وبلغ عدد حالات الخروق الإصابة بآلات حادة التي استقبلها مستشفى جراحة الحروق والتجميل خلال اليوم الأول من عيد الأضحى خلال عام 2018 445 إصابة تفاوتت بين المتوسطة والطفيفة، فيما استقبل المستشفى 350 إصابة في أول أيام عيد الأضحى عام 2017.
وسجل المستشفى استقبـال 500 حالة حروق نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم الشواء، وإصابات بآلات حادة خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى عام 2016.
وخلال عام 2015 بلغت إحصائية الجروح التجميلية جرّاء ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، 653 إصابة، فيما استقبل المستشفى 43 حالة حرق.
وخلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى عام 2014 استقبل مستشفى جراحة الحروق والتجميل 602 حالة لإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة، نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم الشواء والاستخدام الخاطئ للآلات الحادة في عمليات الذبح والتقطيع للحوم الأضاحي.
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