65 بلدية تُعلن رفضها لسحب الثقة من الحكومة

أعلن عمداء 65 بلدية، عن رفضهم لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وجاء في بيان مشترك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه: “نحن عمداء البلديات المنتخبون من الشعب الليبي والممثلون لكل بلديات ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، نعلن رفضنا القاع للخطوة العبثية التي قام بها اليوم رئيس مجلس النواب وعدد من النواب الداعمين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بدون أي سند دستوري أو قانوني وفي مخالفة صريحة وواضحة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليه في جنيف”.

وأضاف البيان: “إننا نرى أن هذه الخطوة العبثية جاءت تحت ضغط المصالح الشخصية لعدد من النواب وتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من خطوات وإنجازات خلال فترة زمنية قصيرة ودون حتى إقرار للميزانية”.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة لا يمكن وصفها إلا بالتزوير والتدليس ولا تهدف إلا إلى إثارة الفوضى وخروجا عن مسار خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف ومحاولة لعرقلة الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر”.

وذكَّر عمداء البلديات، مجلس النواب أنه لا يملك من الناحية القانونية والسياسية، الحق منفرداً في سحب الثقة، وأن الحكومة التي ولدت بتوافق سياسي كبير من خلال ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وتحظى بشرعية شعبية واسعة في كا مناطق ليبيا جاءت لتنفيذ خارطة الطريق لا أن يتم عرقلتها عن أداء وظيفتها.

وفي ختام البيان، دعا عمداء البلديات، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء الحكومة، إلى الاستمرار في ممارسة مهامه وتنفيذ خارطة الطريق، كما دعا العمداء بعثة الأمم المتحدة والدول الداعمة للعملية السياسية وأعضاء ملقتى الحوار السياسي، إلى رفض هذه الخطوة التي وصفوها بـ”العبثية” وقطع الطريق على كل من يعمل على زعزعة الاستقرار في ليبيا وعرقلة العملية الانتخابية المتفق عليها في 24 ديسمبر.