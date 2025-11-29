رياح قوية وأمطار خفيفة.. تعرّف على أحوال الطقس بمختلف المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الطقس في ليبيا سيبقى باردًا خلال اليومين القادمين مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية، خاصة اليوم على المناطق الشرقية، يصحبها أحيانًا خلايا رعدية.

ومن المتوقع أن تنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، مع ميل درجات الحرارة للاعتدال نسبيًا نهارًا يومي الغد والاثنين على مناطق الشمال الغربي.

كما تتكاثر السحب من مساء يوم الاثنين على مناطق الجنوب الغربي مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر، يصاحبها أحيانًا خلايا رعدية. ويؤكد المركز أن التوقعات الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

تفاصيل الأحوال الجوية حسب المناطق:

الشمال الغربي (راس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة): السماء غائمة جزئيًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة أحيانًا على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وتنقشع تدريجيًا من مساء اليوم. الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وقد تكون قوية أحيانًا على بعض المناطق، وتتحول يوم الاثنين إلى جنوبية شرقية. تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق بين 13-19°م، مع انخفاض ملحوظ أواخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: السماء غائمة جزئيًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يصاحبها أحيانًا خلايا رعدية، وتكون جيدة أحيانًا مسببة تجمع المياه في الأماكن المنخفضة. وتنقشع السحب تدريجيًا من يوم الغد. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16-21°م.

السماء غائمة جزئيًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يصاحبها أحيانًا خلايا رعدية، وتكون جيدة أحيانًا مسببة تجمع المياه في الأماكن المنخفضة. وتنقشع السحب تدريجيًا من يوم الغد. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16-21°م. الجنوب (الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة): السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول يوم الغد إلى جوبيه شرقية. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15-21°م.

الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20-25°م.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، يصاحبها أحيانًا خلايا رعدية وزخات متفرقة من المطر مع تراجع درجات الحرارة.

ملاحظة: تُحدث هذه النشرة كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في حالة الطقس، ويُعتمد فقط آخر تحديث.