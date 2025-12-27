الأرصاد تتوقع أجواء باردة بمناطق الشمال والجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الطقس لبداية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، وتوقّع استمرار الأجواء الباردة على أغلب مناطق الشمال، خاصة مرتفعات الجبل الغربي والحمادة وغدامس، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 12 و15مْ، وتنخفض ليلاً وصباحًا الباكر إلى ما بين 3 و6مْ، بينما تسجل باقي مناطق الشمال بين 16 و20مْ، ومناطق الجنوب بين 20 و26مْ، مع انخفاض عام لدرجات الحرارة يوم الغد على أغلب المناطق.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب من يوم الغد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تكون الفرصة أفضل على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

ووفق الأرصاد، ففي راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء قليلة السحب وتتكدس على الساحل الممتد من زليتن إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 16 و20مْ على الساحل، وبين 11 و14مْ على الدواخل والمرتفعات الجبلية، مع انخفاض يوم الغد.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق الساحلية خاصة الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 17 و20مْ مع انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 18 و21مْ، ولا تتجاوز 15مْ على غدامس والحمادة، مع تراجع الحرارة يوم الغد.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 18 و24مْ، مع انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

وتبقى الأجواء باردة مع تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار احتمال سقوط أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والشمالية.