عشرات المدن الإيرانية تشهد احتجاجات ومقتل متظاهرين.. سجال بين خامنئي وماسك

شهدت غرب إيران، مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وفق ما أفادت به منظمتان حقوقيتان.

وأوضحت المنظمات أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على المتظاهرين في منطقة مالكشاهي بمحافظة إيلام، ما أسفر عن سقوط القتلى وجرح العشرات.

وتستمر الاحتجاجات في إيران لليوم السابع على التوالي، بعدما بدأت على خلفية الغلاء المعيشي، ثم توسعت لتشمل مطالب سياسية واسعة النطاق، في أكبر موجة احتجاجية منذ حراك 2022-2023، الذي شهد قمعًا شديدًا أسفر عن مقتل المئات واعتقال آلاف المواطنين.

وأكدت منظمة “هينغاو” الحقوقية، ومقرها النرويج، أن قوات الحرس الثوري استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين، بينما أفادت منظمة “إيران هيومن رايتس” بوقوع 30 إصابة في المكان نفسه، بينها حالات خطيرة.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل عنصر في الحرس الثوري بعد محاولة “مثيري شغب” اقتحام مركز للشرطة، في حين طال الحراك الاحتجاجي أكثر من 30 مدينة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وأشارت تقارير غير رسمية إلى امتداد الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 60 مدينة في 25 محافظة من أصل 31.

وانطلقت الاحتجاجات الأحد الماضي من طهران، حيث أغلق أصحاب المحال التجارية محالهم احتجاجًا على التضخم المفرط والركود الاقتصادي، ثم امتدت إلى الجامعات وأحياء سكنية ومدن أخرى في أنحاء البلاد، فيما حذر قادة إيران من “الشغب” وأقرّوا جزئيًا بمطالب المحتجين الاقتصادية والسياسية.

خامنئي يهاجم الولايات المتحدة على “إكس” ورد إيلون ماسك بـ”أمل عبثي”

نشر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس السبت سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية على حسابه في منصة إكس، تناولت على الأغلب التصريحات الأميركية حول الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وجاء في التغريدة الأساسية: “الأهم هو أنه عندما يدرك المرء أن عدوا ما يريد فرض شيء على حكومة أو أمة بادعاءات كاذبة، فعليه أن يقف بحزم في وجهه. لن نستسلم لهم. بالتوكل على الله والثقة بدعم الشعب، سنُخضع العدو.”

تلاها خامنئي بتغريدة ثانية قال فيها: “يجلس ذلك الأميركي المتغطرس هناك يتحدث عن الشعب الإيراني، ينشر مزيجا من الافتراءات والوعود الكاذبة. وعود كاذبة! خداع!”

أما التغريدة الثالثة، فكانت مختصرة: “لن نستسلم للعدو”، تلتها الرابعة: “سنُخضع العدو”.

ولم تمر تغريدة خامنئي الثالثة دون أن يعلق مالك المنصة إيلون ماسك، باللغة الفارسية قائلاً: “زهي خيال باطل”، أي “وهم زائف” أو “أمل عبثي”، ما أثار أكثر من 7800 رد حتى ساعة إعداد الخبر.

يأتي هذا فيما حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إيران يوم الجمعة، قائلاً إنه إذا قامت طهران “بقتل المتظاهرين السلميين بعنف”، فإن الولايات المتحدة “ستهب لنجدتهم”، وهو ما أثار تهديدات غاضبة من مسؤولين داخل النظام الإيراني باستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط.