ديوان المحاسبة يناقش نتائج فحص مصرف الصحاري لسنة 2024

عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا بمقره في منطقة الظهرة بطرابلس، لمناقشة نتائج فحص ومراجعة حسابات مصرف الصحاري عن السنة المالية 2024، وذلك ضمن برنامج الرقابة على قطاع المصارف.

وترأس الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة، بمشاركة مدير إدارة الرقابة على قطاع المصارف ورئيس وحدة الدعم الفني وفريق الفحص والمراجعة المكلف ضمن الخطة التشغيلية، إضافة إلى حضور المدير العام المكلف لمصرف الصحاري وعدد من مديري الإدارات المختصة بالمصرف.

وتناول الاجتماع استعراض الملاحظات الفنية والمالية الواردة في تقرير لجنة الفحص ومناقشة ردود المصرف بشأنها، إلى جانب بحث الإجراءات التصحيحية المقترحة، وسبل تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير المحاسبية والرقابية المعتمدة، بما يعزز الأداء المالي والإداري ويساعد على معالجة أوجه القصور التي جرى رصدها.

وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة ومصرف الصحاري، والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفحص ضمن الآجال المحددة، دعمًا لمبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام.

يمثل قطاع المصارف أحد المكونات الرئيسية للمنظومة المالية في ليبيا، ويولي ديوان المحاسبة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة أدائه ومراجعة حساباته بهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإدارة المصرفية. وتعكس اجتماعات المتابعة والفحص جهود الرقابة المالية في دعم الشفافية والحوكمة وضمان سلامة العمليات المصرفية وحماية المال العام.