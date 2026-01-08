أسعار النفط تتفاعل مع أحداث فنزويلا.. برنت يصل إلى 60.34 دولارا

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس بعد يومين من الانخفاض، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية التي تراجعت بمقدار 3.8 مليون برميل، بينما يواصل المستثمرون مراقبة التطورات المرتبطة بفنزويلا عن كثب.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، سجلت أسعار النفط دعمًا جزئيًا من تراجع المخزونات الأمريكية، مما شجع المستثمرين على شراء العقود الآجلة، وسط ترقب لتأثير التوترات السياسية والاقتصادية في فنزويلا على أسواق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا أو بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 60.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.36 دولار للبرميل بزيادة قدرها 37 سنتًا أو 0.7٪.

وجاء هذا التعافي بعد أن انخفضت الأسعار بأكثر من 1٪ يوم الأربعاء، وسط توقعات المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية خلال 2026، حيث أشارت تقديرات محللي “مورغان ستانلي” إلى أن الفائض قد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا في النصف الأول من العام.

وفي تعليق على حركة السوق، قال ميتسورو مورايشي، المحلل لدى “فوجيتومي” للأوراق المالية، إن الانخفاضات السابقة دفعت بعض المتداولين إلى اغتنام الفرصة وشراء العقود الآجلة يوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت إلى 419.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاع طفيف بلغت 447 ألف برميل، ما يعكس ضغطًا على الإمدادات المحلية.

على الصعيد الدولي، أكد مسؤولون أمريكيون كبار أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السيطرة على مبيعات النفط الإيراد المرتبطة بفنزويلا لضمان استقرار الاقتصاد الفنزويلي وإعادة بناء قطاع النفط بطريقة تخدم مصالح أمريكا.

كما كشفت “رويترز” عن محادثات تجريها شركة “شيفرون” مع الحكومة الأمريكية لتوسيع رخصة رئيسية للعمل في فنزويلا، بهدف زيادة صادرات الخام إلى مصافيها الخاصة وبيعها لمشترين آخرين، وسط إجراءات احتجاز ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي.

وفي خطوة استثنائية، أعلنت واشنطن عن صفقة لشراء نفط خام من كراكاس بما يصل إلى ملياري دولار، بينما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن فنزويلا ستسلم بين 30 و50 مليون برميل من “النفط الخاضع للعقوبات” إلى الولايات المتحدة.

وقد تضطر شركات التكرير الصينية المستقلة التي تعتمد على واردات فنزويلية كبيرة إلى التحوّل إلى النفط الإيراني لتعويض النقص، وفق ما ذكرت “رويترز”.