6690 قطعة من الألماس تدخل في تصميم أغلى خاتم في العالم

شهد معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات الذي انطلقت فعاليات دورته الـ26 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض عرض أغلى خاتم في العالم.

حيث يبلغ سعره أربعة ملايين دولار أميركي، وأوضح فيشال اجاروال من جناح شركة «دا رينج ميكر» في المعرض أن الخاتم تم اعتماده من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مايو الماضي كأغلى خاتم ذهبي يضم أكبر عدد من قطع الألماس في العالم.

ويبلغ عدد قطع الألماس في الخاتم 6690 قطعة، كما أشار اجاروال إلى أن العمل على تنفيذ الخاتم الذي جاء على شكل «زهرة اللوتس»، بدأ في منتصف 2017، وشارك فيه 18 شخصاً عبر خطوات متعددة امتدت على مدار عام كامل.

هذا وتم عرض الخاتم لأول مرة في معرض المجوهرات في لاس فيغاس، الذي يعد أكبر معرض للمجوهرات في العالم، كما عرض بعد ذلك في المكسيك، ويمثل معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات محطته الثالثة.