68 عضواً بمجلس الدولة يُرحبون بالتعديل الدستوري

أعلن 68 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة يُعلنون عن ترحيبهم بصدور التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار الأعضاء في بيان اليوم الأحد تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إلى تعذر عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة بعد عدة محاولات وسط تهديدات أنتية من خارج المجلس ومشاغبات من داخل المجلس لعرقلة سير أي جلسة صحيحة.

ونوه البيان إلى أن هذه المحاولات يقف وراءها الأطراف الرافضة لأي توافق يُحقق طموح الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويقف وراءها أيضاً الأطراف المستفيدة من الاستمرار في السلطة واستمرار الفوضى والانقسام.

ولفت أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى أن التعديل الدستوري الـ13 تم بالتوافق بين مجلسي النوّاب والأعلى للدولة، وذلك بعد نقاشات وتعديلات ومشاورات واسعة أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في لقاء إعلامي.

هذا ودعا البيان إلى الإسراع في تشكيل اللجنة المشتركة الوارد ذكرها في التعديل الدستوري لإنجاز القوانين الانتخابية والتوافق على باقي الاستحقاقات.