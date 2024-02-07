68 عملية جراحية أجرتها القافلة الطبية في مستشفيات الجنوب

أجرى أطباء القافلة الطبية المسيرة من قبل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إلى المستشفيات الواقعة بالجنوب، أكثر من ثمانية وستين (68) عملية جراحية لحالات مرضية تحتاج إلى عمليات قسطرة ،غسيل كلوي، وأخرى تعاني من إصابات ناجمة عن الحوادث، بحسب وكالة الأنباء الليبية(وال).

وشملت زيارة القافلة الطبية التي جرى تسييرها بالتنسيق مع مركز غسيل الكلى الزنتان، ومركز قرطبة لخدمات الكلى- طرابلس، مستشفيات ( القريات القروي، براك العام، تراغن التعليمي، مرزق العام، تساوة القروي، اوباري العام، مركز غسيل الكلى تناحم، مركز سبها الطبي).

وتتألف القافلة الطبية من أخصائي أمراض كلى وغسيل دموي د. محمد علي عكرة، وأخصائي الجراحة العامة د.علي الرمّاح، وأخصائي أمراض كلى عبد الفتاح ادريزة وفنيين غسيل كلى: محمود الثلوثي، هيثم العجيلي.