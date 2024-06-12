69 ألف طفل مغربي يعملون أعمالا خطرة في المغرب

كشفت أرقام رسمية مغربية، أن 69 ألف طفل، يقومون بأشغال خطيرة، وهو ما يمثل 63.3% من مجموع الأطفال المشتغلين بالمملكة.

وبحسب مذكرة إخبارية للمفوضية السامية للتخطيط، فإنه من بين 7 ملايين و775 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 110 آلاف طفل.

وأشارت المفوضية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، إلى أن هذا الرقم يمثل 1.4% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية على صعيد المملكة.

وتبلغ هذه النسبة 2.8% بالوسط القروي بحوالي 88 ألف طفل مشتغل، مقابل 0,5% بالوسط الحضري بحوالي 22 ألف طفل مشتغل، وفق المذكرة.

وتنتشر ظاهرة الأطفال المشتغلين بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبًا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة، حيث أوردت المفوضية أن 85.6% من الأطفال المشتغلين هم ذكور، و91.5% منهم أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، ويعيش 79.9% في المناطق القروية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن 8.6% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع مداراسهم، و89.1% غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ 2.3% منهم أن دخلوا المدرسة.

ووفق المذكرة ذاتها، تبقى ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة.

ففي الوسط القروي، يشتغل 74.1% من الأطفال بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، بينما في الوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” بـ51% و”الصناعة ” بـ28.1% يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.