7 آلاف و878 حاجّاً ليبياً يتجّهون إلى الأراضي المقدسة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا انطلاق أولى رحلات تفويج الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة من مطاري بنينا ومعيتيقة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن انطلاق موسم الحج لعام 2026 ميلادي الموافق 1447 هجري، وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية وصفت بأنها متكاملة، وبإشراف مباشر من الجهات المختصة في قطاع الحج والعمرة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتوفير أفضل الظروف للحجاج الليبيين.

وكشفت البيانات الرسمية الخاصة بالموسم أن إجمالي عدد الحجاج الليبيين لهذا العام يبلغ 7 آلاف و878 حاجًا.

كما يشهد الموسم تشغيل 7 مطارات للمرة الأولى في ليبيا ضمن خطة التفويج الجوي، وهي طبرق ومعيتيقة ومصراتة وبنينا وسرت وسبها والأبرق.

وتنطلق الرحلات بواقع 4 إلى 5 رحلات يوميًا، ضمن جدول زمني منظم يهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الحجاج وتخفيف الازدحام.

وبحسب البرنامج المعتمد، يبدأ تفويج الحجاج في 7 مايو، فيما تستمر الرحلات حتى 18 مايو مع مغادرة آخر فوج من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى تطوير منظومة الحج في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج عبر توسيع نقاط الانطلاق وتحديث آليات النقل الجوي.

هذا وتشهد منظومة الحج في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تحديثات تدريجية على مستوى التنظيم والتفويج، مع التركيز على توزيع الرحلات بين عدة مطارات لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الضغط على المطارات الرئيسية.