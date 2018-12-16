7 إصابات في صفوف السترات الصفراء بعد مظاهرات السبت الخامس

حيث ولم تكشف الشرطة عن طبيعة الإصابات السبع، أو مدى خطورتها

كما قالت الشرطة إنه تم وضع 115 شخص قيد الحجز الاحتياطي في باريس من أصل 168 متظاهراً تم توقيفهم للتحقيق معهم.

هذا وتعد الأعداد أقل بكثير مما كانت عليه الأسبوع الماضي حيث شهدت توقيف أكثر من 700 شخص إضافة إلى إصابة 55 شخصاً.

من جهة أخرى تمكنت الشرطة من إخلاء شارع الشانزيليزيه وسط باريس من المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه.

كما صرحت الشرطة أنه تم إعادة فتح الشارع أمام حركة المرور، كما تم إعادة العمل بجميع محطات مترو الأنفاق التي كانت مغلقة على خلفية المظاهرات.