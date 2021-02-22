7 قتلى جراء تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

لقي 7 أشخاص حتفهم أمس الأحد إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا، وفق ما ذكر متحدث باسم السلاح الجوي.

الطائرة كانت متجهة إلى مدينة مينا عاصمة النيجر، ولم يعرف بعد سبب الحادث لكن المسؤولين قالوا إن الطيار أبلغ عن عطل في المحرك.

وصرح المتحدث إيبيكونلي دارامولا في بيان إن “طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية من طراز بيتشكرافت كينغ إير بي 350 أي تحطمت في طريقها إلى مطار أبوجا بعد ملاحظة وجود عطل في المحرك”. وأضاف “لسوء الحظ، لقي السبعة الذين كانوا على متنها حتفهم في الحادث”.وفقا لفرانس برس.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إطفاء النيران في موقع تحطم الطائرة باستخدام خراطيم المياه، على مرأى من عدد كبير من المتفرجين.

وأشارت القوات الجوية إلى إنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.