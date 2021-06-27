7 مدن عربية تُسجل أعلى درجات حرارة في العالم

سجلت 7 مدن عربية، اليوم الأحد، أعلى درجات ‏حرارة في العالم في آخر 24 ساعة.‏

وبحسب موقع ‏‏”إلدورادو ويذر” العالمي المعني برصد درجات الحرارة حول العالم، فإن درجات الحرارة في عدد من المدن العربية تجاوزت ‏أكثر من (50) درجة مئوية.‏

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي: ‏

1.‏ مدينة الجهراء الكويتية 50.2 درجة مئوية ‏ مدينة النواصيب الكويتية 50 درجة مئوية ‏ مدينة مطربة الكويتية 49.4 درجة مئوية ‏ مطار البصرة الدولي العراقي 49.3 درجة مئوية ‏ مدينة العمارة العراقية 49.2 درجة مئوية ‏ مدينة الصليبة الكويتية 49.1 درجة مئوية ‏ مدينة العبدلي الكويتية 49.1 درجة مئوية

وبالنسبة لباقي قائمة المدن الأكثر في درجات الحرارة ظهرت مدن ‏إيرانية بجانب مدن عربية أيضا.

‏وجاء باقي القائمة على النحو التالي:

‏8.‏ مدينة عبادان الإيرانية 49 درجة مئوية ‏

مدينة الأهواز الإيرانية 48.8 درجة مئوية ‏

مطار الكويت الدولي 48.8 درجة مئوية ‏

مدينة البصرة – الحسين الكويتية 48.6 درجة مئوية

العاصمة الكويت 48.6 درجة مئوية ‏

مدينة الصابرية الكويتية 48.6 درجة مئوية ‏

مدينة الغربي العراقية 48.4 درجة مئوية ‏

مدينة الفاو العراقية 48.4 درجة مئوية