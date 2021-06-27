7 مدن عربية تُسجل أعلى درجات حرارة في العالم

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 27 يونيو 2021 - 16:35 | آخر تحديث: 27 يونيو 2021 - 16:39 نُشر: الأحد، 27 يونيو 2021 - 16:35
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أرشيفية
درجات الحرارة تجاوزت أكثر من (50) درجة مئوية

سجلت 7 مدن عربية، اليوم الأحد، أعلى درجات ‏حرارة في العالم في آخر 24 ساعة.‏

وبحسب موقع ‏‏”إلدورادو ويذر” العالمي المعني برصد درجات الحرارة حول العالم، فإن درجات الحرارة في عدد من المدن العربية تجاوزت ‏أكثر من (50) درجة مئوية.‏

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي: ‏

  1. 1.‏ مدينة الجهراء الكويتية 50.2 درجة مئوية ‏
  2. مدينة النواصيب الكويتية 50 درجة مئوية ‏
  3. مدينة مطربة الكويتية 49.4 درجة مئوية ‏
  4. مطار البصرة الدولي العراقي 49.3 درجة مئوية ‏
  5. مدينة العمارة العراقية 49.2 درجة مئوية ‏
  6. مدينة الصليبة الكويتية 49.1 درجة مئوية ‏
  7. مدينة العبدلي الكويتية 49.1 درجة مئوية

وبالنسبة لباقي قائمة المدن الأكثر في درجات الحرارة ظهرت مدن ‏إيرانية بجانب مدن عربية أيضا.

‏وجاء باقي القائمة على النحو التالي:

  •  ‏8.‏ مدينة عبادان الإيرانية 49 درجة مئوية ‏
  • مدينة الأهواز الإيرانية 48.8 درجة مئوية ‏
  • مطار الكويت الدولي 48.8 درجة مئوية ‏
  • مدينة البصرة – الحسين الكويتية 48.6 درجة مئوية
  • العاصمة الكويت 48.6 درجة مئوية ‏
  • مدينة الصابرية الكويتية 48.6 درجة مئوية ‏
  • مدينة الغربي العراقية 48.4 درجة مئوية ‏
  • مدينة الفاو العراقية 48.4 درجة مئوية
آخر تحديث: 27 يونيو 2021 - 16:39
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