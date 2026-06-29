700 متدرب في 7 بلديات.. انطلاق مرحلة جديدة من «مهنتك مستقبلك»

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، استعدادها لإطلاق المرحلة الحادية عشرة من مبادرة “مهنتك مستقبلك”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل والتأهيل، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تأهيل الباحثين عن العمل وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وتستهدف المرحلة الجديدة تدريب 700 باحث وباحثة عن العمل في سبع بلديات، من خلال ثماني ورش تدريبية متنقلة ستغطي مناطق بني وليد، والشقيقة، والقريات، ونسمة، وتيبناي، ومزدة، والمردوم.

ووفق الوزارة، تشمل المبادرة عشرة مجالات تدريبية مهنية، بواقع 50 ساعة تدريبية لكل دورة، بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية وفنية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.

وتضم البرامج التدريبية تخصصات التكييف والتبريد، والطاقة الشمسية، والتمديدات الكهربائية، والسمكرة الصحية، وكشف أعطال وصيانة السيارات، وصيانة الهواتف النقالة، والحدادة، وشبكات الري الحديثة، ولف وصيانة المضخات، إضافة إلى حفظ وصناعة الأغذية.

وتحمل المبادرة شعار “أينما تكن نصل إليك”، في إشارة إلى اعتماد الوزارة على الورش المتنقلة للوصول إلى مختلف المناطق والبلديات، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل المهني.

وتُعد مبادرة “مهنتك مستقبلك” من أبرز برامج التدريب المهني التي تنفذها وزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وتهدف إلى رفع كفاءة الباحثين عن العمل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهن الفنية والتقنية التي تشهد طلباً متزايداً في مختلف المناطق الليبية.