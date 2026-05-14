وزير التربية يشارك بـ«مؤتمر إيسيسكو» في روسيا

شارك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية محمد القريو، في أعمال المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، المنعقد في مدينة قازان بجمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، خلال يومي 13 و14 مايو 2026م.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص ليبيا على تعزيز حضورها في المحافل الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية في البلاد.

وبحث المؤتمر سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتأهيل وتطوير السياسات التربوية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية ومواكبة التطورات العالمية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد وزير التربية والتعليم عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة، جرى خلالها مناقشة آليات التعاون المشترك، وسبل الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير قطاع التعليم في ليبيا.

كما تناولت اللقاءات تعزيز الشراكات في مجالات التدريب والتأهيل المؤسسي، ودعم البرامج التعليمية الحديثة، بما ينسجم مع توجهات تطوير قطاع التعليم وتحسين جودته.

وتعد منظمة إيسيسكو إحدى أبرز المنظمات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل على دعم التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتطوير السياسات التعليمية.

وتسعى ليبيا من خلال مشاركتها في هذه المحافل إلى تعزيز انفتاح قطاع التعليم على التجارب الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المناهج ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية.