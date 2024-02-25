72 مليون زائر للفعاليات الترفيهية في السعودية خلال 2023

كشفت بيانات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أن عدد زوار الفعاليات الترفيهية بلغ نحو 72 مليون زيارة خلال العام الماضي بنسبة نمو كبيرة في الشركات العاملة بالقطاع بلغت 150%.

وبلغ عدد التراخيص للفعاليات الترفيهية وصل إلى أكثر من 6 آلاف ترخيص خاص بالوجهات الترفيهية نحو 230 ترخيصا، فيما زاد عدد الزيارات الرقابية التي تنفذها الهيئة إلى 250%. وفقا للبيانات ذاتها التي أظهرتها “الترفيه”.

من جهته، كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن وصول إجمالي عدد زوار موسم الرياض منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي، إلى 18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، فيما شهدت مناطق الموسم منذ انطلاق فعالياته إقامة مجموعة فعاليات لافتة، أبرزها نزال أشرس رجل في العالم.

واستحدث موسم الرياض هذا العام “وندر جاردن”، أكبر مدينة ترفيهية متنقلة بمساحة نصف مليون متر مربع، تتناسب مع أفراد العائلة وتقدم تجارب ترفيهية عالمية حديثة، وكذلك تجارب جديدة مثل ليتل كريزي المستوحاة من القصص الخيالية، وهوانم قروفز ستي الشرقية العربية.