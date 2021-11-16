721 مترشح يتقدّمون لخوض الانتخابات البرلمانية

كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن وصول إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية بلغت 721 مرشحا ومرشحة.

وأكّدت المفوضية أنّ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذي جرى قبلوهم بشكل مبدئي، بلغ 5 أشخاص وهم، أسعد محسن زهيو، فيضان عيد حمزة، وعبدالحكيم بعيو، والسنوسي عبدالسلام الزوي، وسيف الإسلام القذافي.

وأعلنت المفوضية أنّ إجمالي عدد البطاقات الانتخابية، التي تم تسليمها للناخبين حتي الثلاثاء بلغ 759،058 بطاقة مقسمة إلى 507،205 ناخب و251،853 ناخبة.