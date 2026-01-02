729 ألف متفرج.. «كأس الأمم الإفريقية» يتخطى كل التوقعات الجماهيرية

حققت النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية 2026، المقامة في المغرب، أعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولة، مع ختام منافسات دور المجموعات مساء الأربعاء.

وأظهرت الأرقام الرسمية حضور 729 ألفًا و240 متفرجًا خلال مباريات دور المجموعات، متجاوزة الرقم القياسي السابق في نسخة كوت ديفوار 2023 البالغ 643 ألفًا و585 متفرجًا، بفارق يزيد على 85 ألف متفرج، وفق موقع “برلمان سبور” المغربي.

ويعكس هذا الإقبال الكبير الشغف المتنامي بالنسخة المغربية للبطولة، في ظل التنظيم المحكم، والبنية التحتية الحديثة، والملاعب المستوفية للمعايير الدولية، إلى جانب المشاركة الواسعة للجماهير المحلية والأفريقية.

واختتم دور المجموعات بتأهل 16 منتخبًا إلى دور ثمن النهائي، وهم: المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، نيجيريا، تونس، مالي، جنوب أفريقيا، الكاميرون، كوت ديفوار، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو، موزمبيق، بنين، والسودان.

وانطلقت البطولة يوم الأحد قبل الماضي وتستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، تتأهل من كل مجموعة الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16.

وتستضيف المغرب منافسات البطولة في 6 مدن هي: الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، فاس، وطنجة، وسط حضور جماهيري واسع وحماس كبير بفضل مشاركة نجوم كبار من الأندية الأوروبية والعربية.