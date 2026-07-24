حبس مدير مستشفى الهضبة الخضراء في قضية مخالفات دوائية

أعلنت النيابة العامة إصدار أمرٍ بحبس مدير مستشفى الهضبة الخضراء العام، إلى جانب مسؤولي المستلزمات الطبية والمخازن في المستشفى، احتياطيًّا على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بالتعامل مع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيانٍ، أن نيابة النظام العام، ضمن نطاق اختصاص مكتب المحامي العام في طرابلس، باشرت التحقيق في واقعة سحب أدوية ومستلزمات طبية تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة المادية من صيدلية المستشفى، واتخاذ إجراءٍ بإيداعها في مخازن العقارات الطبية منتهية الصلاحية.

وأضاف البيان أن المتهمين لم يقدموا ما يدفع عنهم الإساءة المنسوبة إليهم خلال مجريات التحقيق، الأمر الذي دفع المحقق إلى إصدار قرارٍ بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات لا تزال مستمرة، إذ يواصل المحقق بحث الدوافع التي تقف وراء ارتكاب الفعل المنسوب إلى المتهمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المرتبطة بإدارة المرافق الصحية، والتعامل مع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على سلامة الخدمات الصحية.