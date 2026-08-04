ليبيا تحصد الذهب ببطولة إفريقيا لـ«القوس والسهم» في الجزائر

حقق المنتخب الوطني الليبي للقوس والسهم نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة الإفريقية التي استضافتها مدينة وهران في الجمهورية الجزائرية خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو، بمشاركة 127 رياضيًّا يمثلون 17 دولة إفريقية.

ونجح لاعبو المنتخب الليبي في حصد عدد من الميداليات المتنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، في إنجاز يعكس التطور الذي تشهده رياضة القوس والسهم في ليبيا، وقدرة الرياضيين الليبيين على المنافسة وتحقيق نتائج متقدمة في البطولات القارية.

وشكّل رياضيو الاتحاد الرياضي العسكري الجزء الأكبر من عناصر المنتخب الوطني المشارك في البطولة، حيث كان لهم دور بارز في تحقيق هذه النتائج، بفضل برامج الإعداد والتدريب المستمرة التي تنفذ داخل ميادين الاتحاد، وأسهمت في تطوير المستوى الفني ورفع جاهزية اللاعبين للمنافسات الدولية.

وبحسب ما أعلنته إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، تمكن رياضيو الاتحاد الرياضي العسكري في منافسات الفردي من تحقيق ثلاث ميداليات، تمثلت في ذهبية وفضية وبرونزية، فيما أضافوا خلال منافسات الفرق أربع ميداليات أخرى، بواقع ذهبية وميداليتين فضيتين وبرونزية.

وأكدت هذه النتائج نجاح خطط التدريب والتأهيل التي يعتمدها الاتحاد الرياضي العسكري، ودورها في دعم المنتخبات الوطنية وتطوير قدرات الرياضيين الليبيين، بما يعزز حضور ليبيا في المنافسات الإفريقية والدولية.

وتأتي مشاركة المنتخب الليبي في البطولة الإفريقية ضمن جهود تطوير رياضة القوس والسهم في البلاد، وتوفير فرص الاحتكاك بالمنتخبات القارية، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورفع مستوى الأداء الرياضي.