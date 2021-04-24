75 ألفاً يُؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: السبت، 24 أبريل 2021 - 13:28 | آخر تحديث: 24 أبريل 2021 - 14:04 نُشر: السبت، 24 أبريل 2021 - 13:28
دولي
وفا
رغم الإجراءات الإسرائيلية.. الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن نحو 75 ألف شخص أدوا، مساء يوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة الأوقاف في القدس، أن 75 ألف شخص “أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين من الوصول إلى الأقصى المبارك”.

واحتشد آلاف المقدسيين في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى المبارك، للتنديد بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وما زالت المناوشات والمواجهات مستمرة لليوم الثاني على التوالي في المسجد الأقصى بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

آخر تحديث: 24 أبريل 2021 - 14:04
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