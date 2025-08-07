76 حالة غرق تهز ليبيا.. رئيس الإنقاذ يحذر من كارثة وشيكة بسبب ضعف الإمكانيات

سجلت ليبيا 76 حالة غرق منذ 8 يونيو وحتى 6 أغسطس الجاري، بينها 55 حالة لمواطنين ليبيين، وفق ما أكد مصباح الغزيوي، رئيس غرفة الإنقاذ البحري في البلاد، محذراً من ضعف الإمكانيات المتاحة لإنقاذ الغرقى.

وأشار الغزيوي إلى وجود نقص كبير في عدد أعضاء غرف الإنقاذ والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى غياب وحدات الإنقاذ على طول الساحل الممتد من تاجوراء إلى القره بوللي.

وأوضح أن وحدة طرابلس لا تمتلك قوارب إنقاذ وتعتمد على تجهيزات بسيطة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، بينما تعد إمكانيات وحدات الإنقاذ على الساحل الشرقي أفضل نسبياً.

كما أشار إلى حادثة غرق ثلاثة أشقاء في طبرق، في منطقة سبق التحذير من خطورتها بسبب سوء حالة البحر وعدم صلاحيته للسباحة.

وشدد رئيس غرفة الإنقاذ البحري على ضرورة التزام المواطنين بالتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.