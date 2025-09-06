76 مليار دولار بـ«المنتدى الاقتصادي الشرقي».. الصين تعزّز التعاون مع روسيا وترامب يغازل الشريكان!

اختتم المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي انعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر 2025، فعالياته بتوقيع 353 اتفاقية تجارية واستثمارية بقيمة بلغت نحو 6.051 تريليون روبل (حوالي 76 مليار دولار)، وفق ما أعلن أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة للمنتدى، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وشهد المنتدى، الذي أقيم في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية تحت شعار “الشرق الأقصى – التعاون من أجل السلام والازدهار”، مشاركة أكثر من 8400 شخص وممثل إعلامي من 75 دولة ومنطقة، ما يعكس الحجم الدولي الواسع للحدث وأهمية المنتدى كمحفل اقتصادي إقليمي ودولي.

وأشار كوبياكوف إلى أن أكبر الوفود المشاركة جاءت من الصين ومنغوليا والهند واليابان ولاوس، مؤكداً أن المنتدى لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل شمل أيضاً تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة، ما يعكس حرص المنظمين على تعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين المشاركين.

وأوضح المسؤول الروسي أن بعض الاتفاقيات الموقعة تحمل طابع السرية بموجب قوانين السرية التجارية، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات تعكس مستوى الطموح في توسيع التعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأقصى والمشاركين الدوليين.

ويعد المنتدى الاقتصادي الشرقي منصة رئيسية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين روسيا ودول آسيا والمحيط الهادئ، ويشكل فرصة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على المدى الطويل.

شي جين بينغ يؤكد تعزيز الصداقة والتعاون مع روسيا في الجلسة 15 للجنة الصداقة والسلام والتنمية

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في برقية ترحيبية للمشاركين في الجلسة العامة الخامسة عشرة للجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية، عن أمله في أن يتغلب شعبا الصين وروسيا على الصعوبات معاً ويعززا العلاقات الثنائية بشكل مستمر.

وشدد شي جين بينغ، في رسالته التي نشرها التلفزيون المركزي الصيني، على أن اللجنة على مدار 28 عاماً لعبت دوراً محورياً في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، وخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الرأي العام الذي يقوم عليه التعاون الصيني الروسي.

وأضاف أن الاجتماع الحالي يمثل فرصة للعب دور القناة الرئيسية للتبادل بين شعبي البلدين، وكتابة فصل جديد من الصداقة المتينة والتفاهم المتبادل.

جاء ذلك بعد أن وقعت الصين وروسيا، عقب محادثات بين الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في بكين، أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي تغطي مجالات الطاقة، وصناعة الطيران والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والتفتيش والحجر الصحي، والرعاية الصحية، والبحث العلمي، والتعليم، والإعلام.

وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، ودعم تنمية ونهضة كلا البلدين، وتنسيق المواقف فورياً بشأن القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية لكلا البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الصينية الروسية بشكل أكبر وتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

ترامب يرحب بمشاركة بوتين وشي جين بينغ في قمة العشرين 2026 بميامي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيرحب بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قمة مجموعة العشرين المقررة عام 2026 في ميامي، مشيراً إلى استعداده لمناقشة هذا الأمر إذا أبدت موسكو وبكين اهتمامًا بالمشاركة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “إنه سؤال مثير للاهتمام. سأكون سعيدًا بوجودهما إذا رغبا في ذلك، يمكن أن يأتيا كمراقبين، لست متأكدًا من أنهما سيرغبان في أن يكونا مراقبين، لكن إذا أرادا فنحن بالطبع يمكننا مناقشة ذلك”.

وكان ترامب قد أعلن سابقًا أنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة هذا العام في جنوب إفريقيا، موضحًا أن نائبه جيه دي فانس سيمثله هناك، مضيفًا: “لن أذهب هذا العام. إنها في جنوب إفريقيا. لن أذهب. جيه دي سيذهب”.

وتُعد قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في 2026 أول قمة تُعقد في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، ومن المقرر أن تستضيف المدينة الأمريكية اللقاء العالمي للقادة الاقتصاديين والدوليين.