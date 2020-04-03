766 وفاة و4585 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

عدد الوفيات وصل إلى 14681. [رويترز]

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 766 وفاة و4585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالات أنباء عن مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، قوله في تصريح صحفي الجمعة، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 766 حالة ووصل إلى 14681 بعدما كان على مستوى 13915 مساء أمس الخميس، فيما بلغ المعدل اليومي السابق 760 وفاة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4585 حالة ووصلت إلى نقطة 119827 بعد أن كانت 115242 الخميس.

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