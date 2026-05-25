78 نقطة ميدانية.. مبادرة حكومية لتوزيع «أضاحي العيد»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الشباب هيثم الزحاف، استكمال تنفيذ مبادرة توزيع أضاحي العيد على الأسر المستحقة في مختلف المدن والمناطق الليبية.

واستعرض وزير الشباب خلال الاجتماع سير المرحلة الأخيرة من المبادرة، موضحًا أن فرق وكالة الجهود التطوعية للشباب أنهت عمليات التوزيع عبر 78 نقطة ميدانية، وبمشاركة 860 متطوعًا، ضمن حملة استمرت لمدة 10 أيام.

وأشار إلى أنه جرى توزيع أكثر من 30 ألف أضحية خلال مختلف مراحل المبادرة، في إطار خطة تهدف إلى إيصال الدعم إلى الأسر المستحقة وفق آليات منظمة تغطي مختلف البلديات.

وأوضح الزحاف أن المرحلة الأخيرة من التوزيع نُفذت عبر مكاتب الجهود التطوعية للشباب، بالتنسيق مع مخاتير المحلات داخل البلديات، وذلك بعد استكمال المراحل السابقة التي أُنجزت عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، من خلال توزيع الكوبونات على البلديات.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أهمية المبادرات المجتمعية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، مشيدًا بجهود الفرق الشبابية والمتطوعين في مختلف المناطق، وبمستوى التنظيم والعمل الميداني الذي ساهم في إنجاح المبادرة ووصول الأضاحي إلى مستحقيها.

وشدد على ضرورة دعم العمل التطوعي وترسيخ ثقافته بين فئة الشباب باعتباره ركيزة لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الفئات المحتاجة في مختلف المدن الليبية.