8 مليارات دولار إيرادات العراق من النفط خلال شهر يناير

بلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر يناير الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية أن”مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يناير الماضي ، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ للصادرات من النفط الخام (103) ملايين (508) آلاف و(438) برميلاً، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(25) مليوناً و(616) ألف دولار” .

وأضاف البيان أن”مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (102) مليون و(25) ألف برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) ألفاً و(306) براميل، فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(19) ألفاً و(132) برميلاً” .

وتابع أن”معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) ملايين و (338) ألفاً و(982) برميلاً في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.536 ) دولاراً “.