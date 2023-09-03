«85» مليونَ دينارٍ ليبيٍ مخصصةٌ للمؤسساتِ التعليميةِ للعامِ الدراسيِ الجديد

أعلنت وكيلة وزارة التربية والتعليم “مسعودة الأسود” صباح اليوم الأحد تخصيص نحو 85 مليون دينار ليبي ميزانية تشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضحت “الأسود” وفق ما صدر من منصة “حكومتنا”: أنّ التوزيع تمّ وفقاً لعدد الطلاب في كل مراقبة، مشيرةً إلى أنّ 80% من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها.

وأضافت أن 45 مراقبة من أصل 90 تسلمت مدارسها صكوكًا من الميزانية، فيما يجري العمل على صرف الميزانية لباقي المدارس.

وأكّدت وكيلة الوزارة: أنّ المدارس التي ليس لديها حسابات مصرفية ستُصرف لها عهدة يتسلمها مدير المدرسة، لافتة إلى أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب، هي: عمليات الصيانة الخفيفة، النشاط المدرسي، النظافة العامة، والقرطاسية.

وأشارت “الأسود” إلى أنّ كل مدرسة تخضع لمتابعة المراقب المالي ومسؤول المتابعة في المراقبة، مؤكّدة ضرورة قفل العهدة قبل 15 ديسمبر المقبل، كما شدّدت على أنّ أيّ مدير مدرسة لا يقوم بقفل العهدة سيتم قفلها من مرتبه.

وذكر التقرير أنّ عدد المدارس بين العامة والخاصة وتعليم الكبار بلغ 6383 مدرسة، في حين بلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2.345.668 مليون للعام الدراسي الجديد.