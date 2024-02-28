9آلاف مثقف يدعون لاستبعاد إسرائيل من معرض “بيانلي البندقية” للفنون

وقع نحو تسعة آلاف شخص، بينهم فنانون ومنسقون ومديرو متاحف، على عريضة عبر الإنترنت يدعو إلى استبعاد إسرائيل من معرض بينالي البندقية للفنون هذا العام، ويتهمونها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وقالت وكالة رويترز إن إسرائيل تواجه انتقادات دولية آخذة في التزايد، بما في ذلك في عالم الفنون، جراء حملتها العسكرية على قطاع غزة والتي جاءت عقب هجوم نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وجاء في العريضة التي نشرتها مجموعة “تحالف الفن لا الإبادة الجماعية” على الإنترنت أن “أي تمثيل رسمي لإسرائيل على الساحة الثقافية الدولية يعد بمثابة تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة”.

وأشار التحالف إلى أن معرض بينالي البندقية سبق وأن حظر جنوب أفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري، التي تمثلت في حكم الأقلية البيضاء فضلا عن استبعاده روسيا لغزوها أوكرانيا في 2022.

ومن بين من وقعوا على الطلب مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة فيصل صالح، والمصورة الأمريكية الناشطة نان جولدين، والبريطاني الذي يعمل في مجال الفنون المرئية جيسي دارلينج الحائز على جائزة تيرنر العام الماضي.

ويعد بينالي البندقية، الملقب باسم “أولمبياد عالم الفن”، أحد الأحداث الرئيسية في تقويم الفنون العالمية.

ومن المقرر أن تضم نسخة هذا العام وعنوانها “الأجانب في كل مكان” أجنحة من 90 دولة في الفترة ما بين 20 أبريل و24 نوفمبر تشرين الثاني.