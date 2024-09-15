9 إصابات في تل أبيب بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ “أرض – أرض” قادم من اليمن وسقوطه في منطقة غير مأهولة وسط إسرائيل شرقي مدينة تل أبيب، بعد دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق محيطة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: “متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ “الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل من الشرق جاء من اليمن، ومصدر أصوات المتفجرات هو من الصواريخ الاعتراضية”.

وأضاف أدرعي: “الصاروخ أطلق من اليمن. دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض. نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية”.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة تبعد 6 كيلومترات عن مطار “بن غوريون” الدولي.

من جانبه، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائيليين خلال محاولتهم الوصول للملاجئ وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة صباح اليوم بفعل الصاروخ اليمني.

هذا واشتعلت النيران في موقع سقوط الصاروخ في اللد الذي استهدف منطقة “تل أبيب الكبرى” مما يشير إلى فشل اعتراض الصاروخ.