9 ميداليات للمنتخب الليبي في البطولة العربية للعبة «الكيوكوشنكاي»

نال أبطال المنتخب الليبي للعبة “الكيوكوشنكاي” 9 ميداليات في البطولة العربية، التي أقيمت في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 12 دولة عربية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الميداليات توزعت بواقع واحدة ذهبية عن طريق الرياضي “إبراهيم ماضي”، واثنتان فضيتان عن طريق اللاعبين “سهيل القزيري” و”سعد المغربي”، و6 برونزيات عن طريق “أحمد التهامي” و”طاهر الجملي” و”إبراهيم السالمي” و”محمد المهشهش” و”فرج أبو زريده” و”محمد الورفلي”.

وقال “أحمد التهامي” أحد المتوجين بالقلائد: “نافسنا بقوة في البطولة التي تعد نسختها الأقوى والأصعب في تاريخ المنافسات العربية من حيث المشاركة والعدد، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة”.

وتابع “التهامي” أنه كان المفترض أن يشارك المنتخب بعدد 38 لاعباً، ولكن للأسف 9 لاعبين فقط استطاعوا أن يتحصلوا على التأشيرة، وسط غياب تام من الجهات المسؤولة للدعم، مشيرا إلى أن استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة كان بمعسكر تدريبي مكثف، بإشراف رئيس الاتحاد الليبي للعبة “عبد السلام الشهيبي”