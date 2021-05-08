90 ألف فلسطيني يُحيون ليلة القدر في الأقصى رغم القيود

أحيا أكثر من 90 ألف مصل فلسطيني يوم السبت، ليلة القدر في المسجد الأقصى المُبارك، رغم الإجراءات الأمنية المشددة وغير المسبوقة التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان مقتضب: “أكثر من 90 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات الاحتلالية الصعبة، ومنع العديد من المصلين من الوصول والإغلاق على سكان الضفة الغربية”.

عشرات آلاف الفلسطينيين يحيون #ليلة_القدر بالمسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي فرضها الاحتلال.#رمضان pic.twitter.com/FVPxqHgKtR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 8, 2021

وشدّدت القوات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية غير المسبوقة في مدينة القدس تزامنا مع توافد آلاف الفلسطينيين على المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن القوات الإسرائيلية المدججة بالأسلحة زادت انتشارها بأعداد كبيرة في مناطق القدس الشرقية وعند بوابات المسجد الأقصى، وخاصة باب العامود وباب الساهرة وباب الأسباط.

وأشار شهود عيان إلى أن التشديدات الإسرائيلية في المدينة بدأت منذ حلول شهر رمضان، لكن إسرائيل ضاعفت قواتها خلال الأيام القليلة الماضية واليوم مع إحياء الفلسطينيين لليلة القدر.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة مناطق وسط مدينة القدس، وخاصة منطقة باب حطة تشهد توترا بسبب محاولات المستوطنين استفزاز المقدسيين، لكن دون أن يصل الأمر إلى مواجهات.

فيديو| رغم قيود الاحتلال.. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤمون المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.#فلسطين #رمضان pic.twitter.com/VdjJRtjtvg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 8, 2021

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح.

ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عن إصابة 205 أشخاص بالوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.