93 نائبا يُؤكدون أنّ مبادرة «ويليامز» هي مسار موازي ومفاجئ لاتفاقهم مع الأعلى للدولة

وجّه 93 عضوا من مجلس النواب مراسلة إلى مستشارة لأمين العام المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز يوضحون فيه أنّ اقتراح لجنة من قبلها يعد مسارا مفاجئا وموازيا لما جرى الاتفاق عليه من توافق ليبي ليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وذكر النواب في مراسلتهم أن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها هو ما دعا مجلس النواب للتواصل مع الأعلى الدولة بهدف التوافق حول خارطة طريق جديدة وتعديل دستوري.

وأضاف النواب أنّ المواعيد التي حددت بخارطة الطريق جاءت بناءا على ما أفاد به رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تعذر إجرائها قبل ثمانية أشهر كحد أدنى.

وبيّن النواب أنّ الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية سبق وأن أعلن مجلس النواب رفضه في وقت سابق لأسباب عديدة، معتبرا أنّ إعادة تكليف حكومة جديدة لم يكن غاية وإنما ضرورة تتطلبها المرحلة لتوحيد مؤسسات الدولة ووقف الاستنزاف في مقدرات البلاد.

وأشار النّواب إلى أنّ تغيير الحكومة جاء بعد الفشل في تحقيق مهام السلطة التنفيذية وتنفيذي خارطة اتفاق جنيف وعدم الالتزام بترشيد المصروفات

وقال النّواب أنّ مجلس النواب يؤكد على الملكية التامة لليبيين وحدهم للعملية السياسية دون تدخل من أحد يتجاوز حدود الدعم الذي تحكمه القوانين والقرارات الدولي.