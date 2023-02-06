932 قتيل في تركيا.. «أردوغان» يعتبرها أكبر كارثة منذ 1993.. والناتو يُحشد للدعم

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي شهدته المنطقة فجر اليوم بأكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939.

أرودغان وفي كلمته أعلن عن ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا الزلزال إلى 912 قتيلا و5385 مصابا، قائلا: «لايمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ».

وتابع أردوغان أنّ أولويات الحكومة هي عمليات الإنقاذ، وأشار إلى أن هناك 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، مؤكدا أنه تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وأشار أردوغان إلى أنّ الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن قوة الزلزال -الذي كان مركزه في ولاية كهرمان مرعش- بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر.

تضامن دولي

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنّها تتابع عن كثب الأحداث المؤسفة في تركيا وسوريا معربة عن تضامنها ومواساتها للأشقاء بالبلدين.

وأعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن آل ثاني خلال اتصاله بالرئيس التركي رجب أردوغان ع تعازيه ومواساته للشعب التركي في ضحايا الزلزال.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لإرسال مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال الذي وقع، معربا عن تضامنهم مع الضحايا.

وذكر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ عن تضامن الحلف بشكل كامل مع تركيا، مشيرا إلى أنّ الحلفاء يحشدون الدعم الآن.

البيت الأبيض يستنفر

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن وجه اليوم الاثنين وكالات الإغاثة الأميركية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا، وفقا لتعبيره