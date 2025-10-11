9500 مفقود في غزة.. إيطاليا مستعدة للمشاركة بإعادة الإعمار

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن عدد المفقودين في قطاع غزة ارتفع إلى 9500 شخص، بعد مرور 735 يوماً على اندلاع ما وصفه بـ”حرب الإبادة” ضد القطاع.

ووفقاً لتقارير فرق الإنقاذ، فإن الآلاف لا يزالون في عداد المفقودين، في وقت تتواصل فيه جهود البحث تحت الأنقاض وفي المناطق المنكوبة، وسط ظروف إنسانية قاسية ونقص حاد في الإمكانيات.

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في نزوح شبه كامل للسكان، مشيرة إلى أن بعض العائلات نزحت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.

وبحسب الأونروا، فإن ما يقارب 80% من مباني القطاع قد تعرضت للتدمير أو أضرار جسيمة، كما لحقت أضرار بكل منشآت الأمم المتحدة تقريباً، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية ومخازن الإغاثة.

وأضافت الوكالة أن نحو 92% من المدارس في غزة بحاجة لإعادة بناء أو ترميم شامل، بينما تضررت 90% من مدارس الأونروا، الأمر الذي يهدد مستقبل التعليم في القطاع بشكل حاد.

ورصدت الأونروا أكثر من 790 هجوماً استهدف العاملين في القطاع الصحي والمستشفيات والمرضى منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما أفادت بأن أقل من 40% من المستشفيات ما زالت تعمل، ومعظمها معطّل جزئياً، في حين قُتل نحو 370 من موظفي الأونروا خلال الحرب، ما يزيد من تعقيد الاستجابة الإنسانية.

ورغم الدمار الهائل، بدأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في العودة إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة، وسط مشاهد منازل مدمرة وبنية تحتية شبه منهارة، حيث تفتقر معظم الأحياء إلى الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

ووفق تقديرات مبدئية، فإن الخسائر الاقتصادية في غزة نتيجة الحرب تجاوزت 70 مليار دولار، تشمل تدمير البنية التحتية، وتعطيل الاقتصاد، وفقدان الممتلكات، في أسوأ أزمة إنسانية تشهدها المنطقة منذ عقود.

إيطاليا تعلن استعدادها للمشاركة في مهام السلام وإعادة إعمار غزة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم، أن بلاده مستعدة للمشاركة في مهام حفظ السلام وإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار ووقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

وفي منشور له على منصة “إكس”، قال تاجاني إنه ناقش مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، سبل تنفيذ خطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن “إيطاليا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مع التزامها بدعم أمن إسرائيل”.

وأضاف الوزير أن الحكومة الإيطالية مستعدة لإرسال قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، كما ستساهم الشركات الإيطالية في عمليات إعادة الإعمار، خاصة في بناء المدارس والمستشفيات، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء أوروبيين وإقليميين لضمان استقرار القطاع.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، والتي تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشال”: “جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جداً، وستُسحب إسرائيل إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة”.

من جهتها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن دخول المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين، مطالبة الرئيس الأمريكي والدول الضامنة، إلى جانب الدول العربية والإسلامية، بالعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق بالكامل.

كما ناقشت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الطرفين، إلى جانب الضمانات الأمنية التي تطلبها حماس، وعلى رأسها منع إسرائيل من استئناف العمليات العسكرية بعد تنفيذ الاتفاق.

وتزامناً مع التحركات الأمريكية والإيطالية، تبحث تركيا عبر وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات إمكانية نشر قوات في غزة ضمن إطار حفظ السلام، في مؤشر على تنامي الاهتمام الدولي بتثبيت التهدئة وإعادة إعمار القطاع.