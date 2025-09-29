97 مليار دولار في خزائن ليبيا.. والذهب ما زال كما هو

كشف مصدر خاص في مصرف ليبيا المركزي لـ«عين ليبيا» أن حجم الاحتياطيات الأجنبية ما زال مستقراً عند نحو 97 مليار دولار، لافتاً إلى أن ما جرى استخدامه خلال العام الجاري لم يتجاوز 400 مليون دولار فقط.

وأضاف المصدر أن احتياطي الذهب البالغ 146 طناً لم يتم المساس به إطلاقاً، مؤكداً أن هذه السياسة تعكس حرص المركزي على حماية الأصول الاستراتيجية للبلاد.

ويأتي هذا التأكيد في وقت تتزايد فيه النقاشات حول الوضع المالي للدولة، حيث يسعى المصرف المركزي من خلال هذه السياسة إلى طمأنة الرأي العام بشأن استقرار الاحتياطيات والسيولة النقدية، باعتبارها خط الدفاع الأول للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.