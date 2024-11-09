98 من عمداء البلديات يدعمون إجراء الانتخابات بموعدها

أعلن 98 من عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية، “عن دعمهم وتأييدهم الكامل لبيان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الذي دعا إلى إجراء انتخابات المجالس البلدية في الموعد المحدد لذلك”.

وأكدوا في بيان مشترك نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب على بالفيسبوك، “تجديد الدعم لمجلس النواب والأجسام والمؤسسات المنبثقة عنه، إضافة إلى تأييدهم للحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد في جهودها لتحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد”.

هذا وحددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم السبت الموافق 16 نوفمبر المقبل موعدًا للاقتراع في انتخابات المجالس البلدية- المجموعة الأولى.

بيانٌ لعدد 98 من عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية بمدن ومناطق شرق وجنوب وغرب البلاد، والذي يؤكدون فيه دعمهم… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الخميس، ٧ نوفمبر ٢٠٢٤