بالفيديو.. إصابة إسرائيليين في الجليل بقصف صاروخي من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل هزت مدينة تل أبيب ومحيطها وسط إسرائيل.

وأفادت “القناة 14” العبرية، “بأن عددا من الإسرائيليين أصيبوا في أفيفيم بالجليل الغربي جراء قصف صاروخي من لبنان”.

وذكرت قناة “كان”، “التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أنه تم تسجيل إصابات بعضها في حالة خطرة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.

وأشارت القناة إلى أن “عدة حرائق اندلعت في مستوطنة “أفيفيم” شمال إسرائيل بعد سقوط صواريخ أطلقها “حزب الله”، وذكرت “أنه تم رصد إطلاق أكثر من 50 صاروخا نحو شمال إسرائيل من جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة”.

ونشرت قناة “كان” مقطع فيديو وثق سحبا كثيفة من الدخان الأسود، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء للتعامل مع المصابين وألسنة اللهب.

10 רקטות נפלו באביבים – מספר נפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי, חלקם במצב קשה@rubih67 — כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2024

كما يبدو في الصورة اكثر من صاروخ !



🎥هجوم بالصواريخ من #لبنان اصاب تجمعا لأشخاص (على الأغلب جنود) بشكل مباشر في مستوطنة افيفيم بالجليل الغربي.. أكثر من 10 اصابات.، 2 منها صعبة للغاية. pic.twitter.com/LnL2HdEdAm — Dima Halwani (@DimaHalwani) November 6, 2024