غزة.. مقتل 37 فلسطيني بقصف إسرائيليّ على النازحين

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، غاراته على قطاع غزة، لقي 37 فلسطينياً، على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات إسرائيلية لمنازل وخيام تؤوي نازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، قولها إن 4 مواطنين «استشهدوا»، بحي التفاح شرق مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

كما أدى القصف الإسرائيلي لخيمة نازحين في منطقة الزوايدة لمقتل 4 مواطنين وإصابة آخرين، ومقتل 3 مواطنين بينهم طفل، إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة معن شرق خان يونس.

وأفاد المصادر في وقت سابق اليوم بسقوط نحو 70 قتيلا في قطاع غزة وعشرات الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع لليوم الـ396.

ودخلت العملية البرية الإسرائيلية الجديدة شهرها الثاني، بالتزامن محاصرة القوات الإسرائيلية مناطق شمالي قطاع غزة لليوم الـ32 وسط قصف مدفعي متواصل.

وقد أسفر قصف إسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة عن وقوع 20 قتيلا وعدد من المفقودين.

أطلق أهالي بيت لاهيا شمالي القطاع مناشدات عاجلة لانتشال القتلى والجرحى وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل بالقرب من مفترق أبو الجديان.

وكان الدفاع المدني أعلن أنه معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، حيث بات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

ولفت البيان إلى أنه بتاريخ 23 أكتوبر 2024 هاجم الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى جنوب القطاع واختطف 7 منهم.

برنامج الأغذية العالمي: 90% من سكان شمال غزة بلا طعام

قال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين انوان رينارد، اليوم الثلاثاء، “إن 90% من السكان في شمال قطاع غزة بلا طعام”.

وقال رينارد في مقابلة مع “الجزيرة”: “نعمل مع الأونروا لتقديم المساعدات في مدينة غزة، وكل العاملين في المجال الإنساني قلقون على ما يحدث مع الأونروا”.

هذا وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.