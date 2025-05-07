أسعار منافسة.. هواتف وحواسيب لوحية بمواصفات نوعية

مع ظل اشتداد المنافسة بسوق الأجهزة الذكية، تستعد شركتا TCL وHonor لطرح أحدث ابتكاراتهما التقنية، من خلال هاتف ذكي متطور وحاسب لوحي عالي الأداء، بمواصفات متقدمة وأسعار تجذب فئة واسعة من المستخدمين، ويعكس الجهازان توجه الشركتين نحو تعزيز موقعهما في الأسواق العالمية عبر دمج الأداء القوي بالتصميم العصري والتقنيات الحديثة، مع المحافظة على عامل السعر التنافسي.

في التفاصيل، بدأت شركة TCL” تي سي ا” بالترويج لهاتفها الجديد الذي ستطرحه في الأسواق العالمية قريبا بسعر منافس، وحصل هاتف 60 XE NxtPaper على هيكل أنيق التصميم، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، استخدم في تطويرها تقنية NxtPaper.

وبحسب الشركة، يعمل الهاتف بنظام Android 15، ومعالج +Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ووفق الشركة، زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5010 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 18 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية قريبا بسعر يقارب 130 يورو، بلون أساسي هو الأزرق الفاتح.

منافس جديد في عالم الحواسب اللوحية من Honor

بدأت شركة Honor هونر، بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بمواصفات تجعله منافسا قويا في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.

ووفق الشركة، حصل Honor Tablet GT على هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، أبعاده (259.1/176/6.1) ملم، وزنه 480 غراما، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات، وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، وكثافتها 291 بيكسل/الإنش تقريبا.

وبحسب الشركة، يعمل الحاسب بنظام Android 15 مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 أو 256 أو 512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

ووفق الشركة، حصل الجهاز على منفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.2 لنقل البيانات والاقتران بالأجهزة الأخرى، وزوّد ببطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.

هذا ويشهد سوق الأجهزة المحمولة انتعاشاً ملحوظاً، خاصة مع توجه الشركات لتعزيز تجربة المستخدم عبر دمج تقنيات عرض متقدمة، وسرعات معالجة أعلى، وقدرات تصوير تنافس الأجهزة الاحترافية، ومع دخول TCL” و”Honor إلى هذا السباق بأسعار في متناول فئة واسعة من المستخدمين، فإن التحدي بات يتمثل في تقديم التوازن بين الأداء، التصميم، والتكلفة.