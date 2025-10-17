الأمم المتحدة تبحث مع لجنة «التنمية المستدامة» تعزيز الاستقرار

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، بلجنة أهداف التنمية المستدامة التابعة لمجلس النواب الليبي، والموجودة في بنغازي وطرابلس.

وتركز اللقاء على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة الليبية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وناقش الجانبان مجموعة من القضايا المهمة، مثل تمكين الشباب، مواجهة التحديات البيئية والمناخية، تعزيز الحوكمة المحلية عبر البلديات، وتحسين قدرات البيانات.

وكان الحوار مثمرًا حول الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود والموارد لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

واتفق الطرفان على أن العمل المشترك سيسهم في تلبية تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار، ويعزز من إمكانية تجاوز الانقسامات لبناء مستقبل مستدام وشامل يعمه السلام الدائم.