لمحاربة عمليات «الاحتيال».. ميتا تختبر ميزة جديدة في «فيسبوك وواتسآب»

أعلنت ميتا اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تنبيه المستخدمين وتحذيرهم من التعامل مع المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم أفراد جذابون ومؤهلون عاطفيًا لخداعهم.

وتزايدت عمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت خلال عام 2025، بعدما حققت مستويات غير مسبوقة نهاية العام الماضي.

وتختبر شركة ميتا ميزة جديدة تحذر المستخدمين من عمليات الاحتيال الرومانسية، وتقول الشركة “إن المحتالين غالبًا ما يتظاهرون بأنهم أفراد عازبون جذابون لخداع الناس وسرقة أموالهم”.

من أشهر عمليات الاحتيال الرومانسية التي يستخدمها المحتالون استهدافهم لأشخاص غير منتبهين بطرق مختلفة بإرسال رسائل ضارة، وإنشاء ملفات تعريف مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، والتظاهر بأنهم أشخاص ذوو خلفية عسكرية أو تجارية أو مصرفية أو إعلامية لخداع الضحايا.

وعادةً ما يرسل هؤلاء المحتالون رسائل إلى عدة أشخاص في وقت واحد. وإذا استجاب شخص ما، تمامًا كما هو الحال في عمليات الاحتيال الرومانسية، فإنهم يحاولون بناء الثقة قبل طلب أو الاستثمار في بعض المخططات المشبوهة.

أدوات جديدة من ميتا

لمحاربة عمليات الاحتيال الرومانسية مرة أخرى، أنشأت ميتا مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تساعد المستخدمين على البقاء آمنين.

وتختبر الشركة حاليًا ميزة جديدة لمنصة تعرض إشعارات الأمان لتحذير المستخدمين عندما يتحدثون مع شخص كان لحسابه تاريخ من النشاط المشبوه.

وقالت ميتا “إن هذه الوظيفة ستكون متاحة أيضًا على واتساب وفيسبوك في الأشهر المقبلة”.

كما يمكن للمستخدمين تفعيل خيار “إسكات المكالمات من متصلين غير معروفين” لمنع تلقي مكالمات صوتية وفيديو من أرقام غير معروفة.

وتقوم شركة التكنولوجيا العملاقة المملوكة بتمييز الحسابات المزيفة على فيسبوك باستخدام التعرف على الوجه لمعرفة ما إذا كانت صورة الملف الشخصي للمستخدم تتطابق مع ملف تعريف شخصية عامة على فيسبوك وإنستغرام.