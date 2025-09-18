مآسي حول العالم.. جرائم قتل وحوادث غرق وإطلاق نار

تصاعدت موجة المآسي حول العالم أمس مع تسجيل سلسلة حوادث أودت بحياة العشرات وأثارت صدمة كبيرة، ففي العراق، أقدم شاب على قتل والده وعمه في محافظة بابل إثر مشادة كلامية، ما أسفر عن وفاتهما على الفور، وفي روسيا، فقد خمسة جيولوجيين حياتهم بعد غرق مركبة برمائية في بحيرة “أموديسا” بإقليم ترانسبايكال، فيما نجا أربعة آخرون بعد قطع مسافة 25 كيلومتراً سيرًا على الأقدام، كذلك، شهدت بنسلفانيا بالولايات المتحدة مقتل ثلاثة ضباط شرطة وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار، بينما لقي مطلق النار حتفه أيضًا، في حادثة تزيد من قلق السلطات بسبب العنف المسلح المتكرر في المنطقة، وعلى صعيد الأحداث الأقل مأساوية، تأخرت رحلة جوية من باريس إلى كورسيكا 18 دقيقة بسبب نوم مراقب الحركة الجوية، فيما قررت مصر تمديد مدة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية إلى 180 يوماً لتسهيل الإجراءات السياحية، بينما سحبت الولايات المتحدة نحو 4700 عبوة من مكملات الفيتامينات المتعددة بعد اكتشاف خطر التسمم للأطفال.

مأساة أسرية تهز بابل: شاب يقتل والده وعمه إثر توبيخ قاس

شهدت محافظة بابل العراقية أمس الأربعاء حادثا مأساويا حيث أقدم شاب على إطلاق النار من بندقية كلاشينكوف على والده وعمه في منزل قيد الإنشاء بمنطقة الطليعة، ما أسفر عن وفاتهما.

وجاءت هذه الجريمة نتيجة مشادة كلامية شديدة بين الشاب ووالده، بعد أن وبخ الأب ابنه لامتناعه عن الذهاب إلى العمل. ومع استمرار الجدال، فقد الشاب أعصابه واستخدم سلاحه ليطلق النار على والده أولا، ثم يوجه سلاحه نحو عمه الذي كان حاضرا في المكان.

وبالتزامن مع وقوع الحادث، تحركت قوات الشرطة فورا إلى الموقع بعد تلقيها بلاغا من السكان المحليين. وعند مواجهة الشاب، اعترف على الفور بارتكابه الجريمة، ليتم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات القضائية لإكمال الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن الشاب لم يحاول الفرار بعد ارتكاب الجريمة، حيث أبلغ أفراد عائلته بأنه هو الفاعل، واختار البقاء في مكانه منتظرا وصول رجال الشرطة.

روسيا.. انتشال جثث 5 جيولوجيين قضوا في حادث غرق مركبة برمائية

أعلنت إدارة الدفاع المدني في إقليم ترانسبايكال الروسي عن انتشال جثث خمسة جيولوجيين لقوا حتفهم إثر حادث غرق مركبة برمائية في بحيرة “أموديسا” يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت الإدارة عبر صفحتها على شبكة “VK” مقاطع فيديو تظهر عمليات انتشال الضحايا والمركبة الغارقة تحت الماء، مشيرة إلى أنه جاري سحب المركبة إلى الشاطئ باستخدام معدات ثقيلة.

وقع الحادث أثناء رحلة مجموعة من العلماء والجيولوجيين على أحد الجبال المجاورة للبحيرة، حيث تعطلت فرامل المركبة فجأة، ما أدى إلى سقوطها في المياه. وقد لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينما تمكن أربعة ركاب آخرون من النجاة بعد قطع مسافة 25 كيلومتراً سيراً على الأقدام حتى وصلوا إلى المخيم.

وانطلقت صباح الأربعاء مروحيات تقل فرق إنقاذ وغواصين ومحققين ورجال شرطة إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثث ثلاثة أشخاص يومها، فيما تم انتشال الجثتين المتبقيتين يوم الخميس.

وأظهرت التحقيقات أن المركبة كانت تابعة لشركة “إيكابيا” التابعة لمؤسسة “جيوتيك”، ما أدى إلى فتح تحقيق في حادثة تتعلق بتقديم خدمات غير آمنة.

مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار جنوب بنسلفانيا

أعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار وقع في بلدة كودوروس جنوب ولاية بنسلفانيا.

وأوضح مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا، كريستوفر باريس، أن مطلق النار لقي حتفه أيضا خلال الحادث. وأضاف أن الشرطيين المصابين نُقلا إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

من جهته، قال حاكم الولاية جوش شابيرو: “نحن ننعى فقدان ثلاثة أرواح غالية ممن خدموا في هذه المقاطعة، وهذه الولاية، وهذا البلد”.

التحقيقات مستمرة في بلدة نورث كودوروس، الواقعة على بعد نحو 185 كيلومترا غرب فيلادلفيا، قرب حدود ماريلاند. وشهدت المنطقة حوادث إطلاق نار متكررة خلال السنوات الماضية.

شاهد عيان محلي قال لوكالة رويترز إنه سمع طلقات نارية متعددة ورأى ضابطا يسقط على الطريق بعد إصابته.

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، لا سيما في بنسلفانيا ومحيط فيلادلفيا.

رحلة جوية من باريس إلى كورسيكا تتأخر بسبب نوم مراقب الحركة الجوية

علق ركاب رحلة “طيران كورسيكا” المتجهة من مطار باريس أورلي إلى أجاكسيو في جزيرة كورسيكا لمدة 18 دقيقة بعد أن غلب النعاس مراقب الحركة الجوية أثناء نوبة عمله، ما اضطر الطائرة للتحليق دائريًا فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت هيئة الطيران المدني الفرنسية أن الطائرة هبطت بسلام بعد إيقاظ المراقب، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في “الوضع غير المعتاد”.

وأوضحت الهيئة أن اختبار الكحول للمراقب كان سلبيًا، إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه لا يزال قيد الدراسة.

مصر تمدد الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية إلى 180 يوماً

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تمديد مدة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية لتصبح 180 يوماً بدلاً من 90 يوماً، مع إمكانية الحصول على كارت إقامة للسياحة فور الوصول إلى البلاد.

وأوضح البيان أن التسهيلات الجديدة تسمح لحاملي التأشيرة بالتعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة، كما تظل الإقامة سارية حتى في حال مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها.

ويأتي القرار بعد أيام من تمديد الحكومة لفترة تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية لتقنين الإقامة في 18 سبتمبر 2025.

تشير بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز 9 ملايين، غالبيتهم من الدول العربية.

الولايات المتحدة تسحب مكملات فيتامينات متعددة بسبب خطر التسمم للأطفال

أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) عن سحب نحو 4700 عبوة من مكملات فيتامينات متعددة تحتوي على الحديد، بعد اكتشاف أن عبواتها غير مصممة لحماية الأطفال بشكل كافٍ، ما قد يؤدي إلى تسممهم عند تناول المحتويات عن طريق الخطأ.

وأوضح البيان أن العبوات تحتوي على 45 مليغراماً من الحديد لكل جرعة، وهو ما يزيد عن الحد المسموح للأطفال بحوالي 5 مليغرامات، وقد يسبب الحديد جرعات عالية تسمماً حاداً يشمل القيء الدموي، الإسهال، النعاس، انهيار الجسم، فشل الأعضاء، وحتى الوفاة، مع مضاعفات طويلة المدى تشمل تشوهات بالجهاز الهضمي إذا لم يُتعامل معها فوراً.

وتشمل المنتجات المسحوبة:

كبسولات Bariatric Fusion High ADEK (عبوات 90 و270 كبسولة).

(عبوات 90 و270 كبسولة). كبسولات One Per Day متعددة الفيتامينات (عبوة 90 كبسولة).

كانت هذه المنتجات تُباع بين يناير ويونيو 2024 بأسعار تتراوح بين 23 و57 دولاراً عبر موقع أمازون، وموقع الشركة، ومتاجر إلكترونية أخرى.

ودعت اللجنة المستهلكين إلى إبقاء هذه العبوات بعيداً عن متناول الأطفال والتواصل مع شركة Blueroot Health للحصول على غطاء بديل آمن للأطفال مجاناً.