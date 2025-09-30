سوريا تستنكر الهتافات المسيئة لدولة مصر.. وتردّ على ترامب!

استنكرت وزارة الخارجية السورية الهتافات المسيئة لمصر، التي صدرت عن بعض الأشخاص على هامش وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أنها لا تعكس مشاعر الشعب السوري تجاه مصر قيادة وشعبًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصرفات المعزولة لا تمثل إلا من قام بها، معربة عن أسفها لاستغلال البعض للحادثة في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية الراسخة بين سوريا ومصر.

وأكد البيان تقدير سوريا الكبير واحترامها لمصر وشعبها، الذي احتضن مئات الآلاف من السوريين خلال السنوات الماضية، وشدد على حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز أواصر العلاقات السورية المصرية والتمسك بها، ورفض أي محاولة للإساءة إليها.

وجاء البيان بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة محدودة في دمشق تردد هتافات مسيئة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثار غضبًا واسعًا في القاهرة ودعوات لمقاطعة سوريا.

وكان علق حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، على الهتافات المسيئة لمصر التي صدرت عن بعض السوريين خلال الأيام الماضية، مؤكداً عبر حسابه على فيسبوك أن الإساءة لمصر تعني إساءة للشام وبلاد الشام بأسرها، مشدداً على وحدة الأمة العربية والإسلامية.

وأشار الشرع إلى أن مصر كانت دائمًا الأخ الأكبر لكل البلاد العربية تاريخًا وحاضرًا ومستقبلاً، وأن قوة مصر تعني قوة العرب جميعاً. وأضاف أن سوريا ومصر، وبلاد الشام عامة، تشاركوا على الدوام في الآلام والكوارث والرخاء، مستذكراً وقوف القاهرة مع دمشق أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ووحدة الجمهورية العربية المتحدة، وكذلك التعاون العسكري في حرب أكتوبر 1973.

كما نوه الشرع بدور مصر في استقبال السوريين اللاجئين خلال الحرب، مؤكداً أن مصر لم تعاملهم كغرباء، بل رحبت بهم وأعطتهم الفرص دون تمييز أو مضايقات، معتبراً ذلك تجسيداً للأخوة وروابط الدم بين الشعبين.

واختتم الشرع رسالته بالتأكيد على استمرار الود والعلاقات العميقة بين الشعبين السوري والمصري، معرباً عن شكره لمصر وشعبها على تاريخها الحافل بالكرم والضيافة.

الخارجية السورية ترد على ترامب: سيادة إسرائيل على الجولان لاغية وباطلة

ردت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جدّد تذكيره بقراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ونشرت الخارجية عبر حسابها على منصة “إكس” نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي أبطل وألغى قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مؤكدة أن إجراء إسرائيل “باطل ومن دون أي أثر قانوني دولي”، ومطالبة تل أبيب، باعتبارها قوة احتلال، بإلغاء قرارها فوراً.

وشددت الوزارة على أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، لا تزال سارية على الأراضي السورية المحتلة منذ عام 1967.