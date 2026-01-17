واشنطن تدعو الجيش السوري لوقف الأعمال الهجومية.. السيطرة على حقول نفط بالرقة!

دعت القيادة المركزية الأمريكية القوات الحكومية السورية إلى وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة، مؤكدة أهمية ضبط التصعيد والسعي نحو حل النزاع من خلال الحوار.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار، كما نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق بين حلب والطبقة”.

وأضاف: “إن السعي بنشاط لمحاربة تنظيم داعش وممارسة الضغط العسكري المستمر يتطلب العمل الجماعي بين الشركاء السوريين بالتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف”.

وختم البيان بالقول: “سوريا التي تكون في سلام مع نفسها وجيرانها ضرورية للسلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.

وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري اليوم أن قواته بسطت السيطرة على منطقة الرصافة وقلعتها الأثرية في ريف الرقة الجنوبي، إضافة إلى سبع قرى محيطة بها، مشيرة إلى أن ذلك يضيق الخناق على مطار الطبقة العسكري الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية قاعدة أساسية لعملياتها.

كما سيطرت قوات الجيش السوري على مدينة دير حافر ومطار الجراح العسكري المجاور، إضافة إلى مدينة مسكنة شرقي حلب، وتأمين 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، آخرها 14 قرية وبلدة شرقي دير حافر.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش سيتابع بسط سيطرته على مناطق غرب الفرات، مشددة على الاستمرار في العمل لإعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة، تمهيدًا لعودة الأهالي ومؤسسات الدولة.

وأفادت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” باستمرار الاشتباكات العنيفة مع فصائل تابعة للجيش السوري على محوري دبسي عفنان ومحيط مدينة الرصافة في الريف الغربي للرقة.

وذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قواتها تتقدم الآن باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور لبسط السيطرة وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد، داعية المدنيين للابتعاد عن مواقع الاشتباك، وقال البيان: “نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن هذا الموقع الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد حلفاء تنظيم قسد، منطلقًا لعملياتها الإرهابية تجاه السوريين وجيشهم”.

وحذرت الهيئة عناصر “قسد”: “من أراد السلامة ليبتعد الآن، فالأحداث تتسارع ومن ينسحب الآن يجنب نفسه الكثير غدًا”، مضيفة: “لا تجعلوا أنفسكم وقودًا لمشاريع قادمة من قنديل لا تعنيكم، فالأرض لأهلها والمستقبل لمن يحسن الاختيار”.

وسبق أن أعلنت “قسد” انسحابها من مناطق غرب الفرات، بدءًا من الساعة السابعة صباح اليوم، وإعادة التموضع إلى شرق الفرات، وفق الاتفاق المبرم مع الجيش السوري، بهدف تمكين الإدارة المدنية من ممارسة مهامها وضمان عودة الأهالي إلى مناطقهم بأمان.

ورحبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب “قسد”، مؤكدة أنها ستتابع بدقة استكمال تنفيذ الانسحاب بكامل العتاد والأفراد، بالتوازي مع انتشار وحدات الجيش السوري لتأمين المناطق وفرض سيادة الدولة.

الجيش السوري يسيطر على حقول نفط ومدن في شمال سوريا

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن قواتها تمكنت من فرض سيطرتها على حقلين نفطيين من الفصائل الكردية في شمال سوريا، وهما حقل صفيان وعقدة الرصافة، إضافة إلى حقل الثورة قرب مدينة الطبقة.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن الجيش السوري أنذر سكان المنطقة بالابتعاد عن مواقع محتملة لاستهدافها، بعد سيطرته على مدينتي دير حافر ومسكنة وعشرات البلدات والقرى في غرب الفرات، شرقي ريف حلب، وتأمين مطار الجرّاح العسكري في حلب.

كما أعلن الجيش المنطقة مغلقة عسكريًا بعد تعرض قواته لنيران من قوات سوريا الديمقراطية (“قسد”) أثناء تطبيق اتفاق انسحابها من غرب الفرات.

وحذر الجيش السوري من أن أي تفجير لجسر في محافظة الرقة قد يؤدي لتعطيل الاتفاق ويترك عواقب خطيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية من عملياته قد تشمل منطقة سد تشرين وما حولها.

وأعرب مصدر عسكري عن أمل دمشق في تطبيق اتفاق مارس بالكامل بما يحفظ وحدة سوريا ويجنب إراقة الدماء.

بارزاني وماكرون يناقشان سوريا

ناقش رئيس إقليم كردستان العراقي، نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات في سوريا، وأكدا على ضرورة الاستئناف الفوري للمحادثات لتنفيذ اتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية (“قسد”) والحكومة السورية المؤقتة، وحماية السكان المدنيين.

وأوضحت رئاسة إقليم كردستان في بيان اليوم السبت أن الجانبين عبرا عن “قلقهما العميق إزاء التوترات والصدامات في سوريا”، مؤكدين دعمهم لاستئناف المفاوضات، وأشار بارزاني إلى ضرورة تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري القادم.

وفي السياق العسكري، واصلت قوات الجيش السوري التقدم السريع نحو مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ضمن عملياتها لاستعادة السيطرة على مناطق غرب نهر الفرات عقب إعلان “قسد” انسحابها من مناطق التماس.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن قواتها سيطرت على حقول صفيان النفطي، عقدة الرصافة، وحقل الثورة القريب من الطبقة، وتواصل التقدم نحو مطار الطبقة العسكري بهدف بسط السيطرة الكاملة وإخراج قوات حزب العمال الكردستاني وفلول النظام السابق.

وأفاد الجيش السوري بمقتل جنديين إثر استهداف دورية له قرب مدينة مسكنة في ريف حلب من قبل “قسد”، مشيراً إلى أن التنظيم خرق الاتفاق، وأن قواته ستتابع التقدم نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة لتأمينها والسيطرة عليها.