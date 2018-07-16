وفد مستشاري المجلس الأعلى للقضاء يصل إلى زوارة لعقد اجتماعه الثاني عشر

عين ليبيا

وصل يوم أمس الأحد إلى مدينة زوارة المستشارين من المجلس الأعلى للقضاء وعلى راسهم رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد القمودي الحافي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالفتاح عمران الصديق والقائم بأعمال النائب العام السيد ابرهيم مسعود علي.

وذلك لعقد اجتماعهم الدوري الثاني عشر والذي يستمر لمدة يومين ابتدأً من اليوم وكان في استقبالهم عميد البلدية السيد حافظ بن ساسي والسيد المستشار كمال دهان وعدد من مدراء القطاعات ومجلس الحكماء والشورى والأجهزة الأمنية بالمدينة.

حيث ألقى عميد البلدية والمستشار كمال دهان وعن الحكماء والشورى السيد نوري جرافة كلمة رحبو فيها بالضيوف الكرام كما ألقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة قدم فيها الشكر للحاضرين واهالي المدينة لأستقبالهم.